اللجنة التحقيقية: إعفاء قائد عمليات بغداد وقادة الشرطة في عدد من المحافظات

2019/10/22 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشار التقرير الى عدم قيام هيئة الإعلام والاتصالات، باتخاذ الاجراءات القانونية ضد القنوات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحرض على العنف والكراهية.

في حين أكد التقرير عدم صدور أي أمر من الجهات العليا، بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، لافتا الى إحالة الملف بشكل كامل الى القضاء، بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة، والإيعاز الى وزارة الداخلية لإكمال قيادة قوات حفظ القانون.

وتضمن التقرير التوصية بإعفاء عدد من القيادات الأمنية، وهم قائد عمليات بغداد ونائبه، وإحالته إلى مجلس تحقيقي، وقادة الشرطة في بغداد وبابل والديوانية وميسان والنجف وذي قار، وقائد الفرقة الحادية عشرة، وقائد الفرقة الاولى للشرطة الاتحادية، وآمر لواء المشاة خمسة وأربعين، وإقالة قائد عمليات الرافدين.

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