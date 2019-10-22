2019/10/22 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو مجلس محافظة ديالى، احمد الربيعي، الثلاثاء (22 تشرين الأول 2019)، أن مستوى التبادل التجاري ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ديالى تشهد انخفاضاً هو الاقل منذ 5 سنوات في التبادل التجاري مع إيران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ديالى تشهد انخفاضاً هو الاقل منذ 5 سنوات في التبادل التجاري مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).