مكتب عبد المهدي: تخصيص قطع أراضٍ لذوي الشهداء حصراً

2019/10/22 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، تخصيص قطع اراضٍ لذوي الشهداء.

واكد المكتب في بيان، تخصيص ألف وخمسمئة وتسع وستين قطعة أرض لذوي الشهداء حصرا في اربع محافظات، مشيرا الى ان هذه الاراضي في محافظات بغداد ونينوى والديوانية والمثنى.

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