الصحة تعقد اجتماعا لمناقشة عدد من فقرات قانون الضمان الصحي

2019/10/22 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقد وكيلا وزارة الصحة الاداري الدكتور هاني موسى العقابي والوكيل الفني الدكتور حازم عبد الرزاق الجميلي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا ضم كل من مدير عام دائرة الصحة العامة ومدير عام دائرة الأمور الفنية ومدير هيئة المراكز التخصصية.

وذكر بيان للوزارة تلقته "الغد برس"، انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة بعض الفقرات الخاصة بقانون الضمان الصحي وأهمها وضع الاليات الخاصة بصندوق الضمان الصحي، وكيفية إدارة هذا الصندوق كما تم التطرق لكيفية تشكيل مجلس إدارة لهذا الصندوق وادارته بما يكفل تأمين الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين".

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