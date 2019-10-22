مدينة شنغهاي الصينية تستضيف نهائي كأس الاتحاد الاسيوي

2019/10/22 | 15:52

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بغداد / الغد برس:

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن موعد اقامة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2019 , بين نادي الـ 25 نيسان الكوري الشمالي والعهد اللبناني، وقرر ان يقام في مدينة شنغهاي الصينية يوم الـ 2 من تشرين الثاني المقبل .

وأوضح الاتحاد القاري في بيان، اطلعت عليه الـ "الغد برس"، أنه "من ضمن أهم الأهداف رعاية التطوير والترويج لكرة القدم، وكذلك ضمان إتاحة المجال لمتابعة اللعبة في قارة آسيا وخارجها، وهو ما تنص عليه المادة الثانية من النظام الأساسي في الاتحاد".

وأضاف "من أجل الالتزام بتحقيق هذه الأهداف , فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وبعد الأخذ بعين الاعتبار جميع التحديات التي تواجه الترتيبات التجارية والبث التلفزيوني والإعلامية واللوجستية، فقد قرر نقل المباراة لتقام في مدينة شنغهاي".

وأكمل "يأتي ذلك نتيجة لسهولة السفر والوصول إلى المدينة، وكذلك تأكيد الاتحاد الصيني لكرة القدم على رغبته في استضافة المباراة وسيتم إلاعلان عن الملعب الذي ستقام عليه المباراة في وقت لاحق ".

وكان من المقرر أن يقام اللقاء في بيونج يانج، ولكن نتيجة للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، فقد أكد الشركاء التجاريون للاتحاد الآسيوي، وجود صعوبات تواجه نقل المباراة النهائية، إلى جانب عوامل أخرى.

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