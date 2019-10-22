النجف: إحالة مشاريع جديدة للتنفيذ بكلفة تجاوزت 85 مليار دينار

2019/10/22 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف- خطوة برس احالت محافظة النجف الأشرف ،اليوم الثلاثاء، عدداً من المشاريع الخدمية للتنفيذ ضمن موازنة تنمية الأقاليم لعام 2019 وبكلفة تبلغ أكثر من 85 مليار دينار.وقال رئيس هيئة إعمار المحافظة المهندس حيدر الميالي في تصريح لوكالة خطوة برس، إن” المحافظة قدمت خطتها لعام 2019 والخاصة بتنفيذ مشاريع جديدة بمبلغ اجمالي قدره 190

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