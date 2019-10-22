وزير الداخلية: استشهاد قائد الفرقة الرابعة شرطة اتحادية اللواء الركن علي اللامي اثناء التصدي لاعتداء من قبل عصابات داعش الإرهابي

2019/10/22 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الداخلية ياسين الياسري لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء، استشهاد قائد الفرقة الرابعة شرطة اتحادية اللواء الركن علي اللامي اثناء التصدي لاعتداء من قبل عصابات داعش الإرهابي.

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