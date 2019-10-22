2019/10/22 | 16:09

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وزير الداخلية: اللواء علي اللامي استشهد خلال تصديه لتعرض قامت به عصابات داعش

يتبع.



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بغداد اليوم- صلاح الدين

افاد مصدر أمني، الثلاثاء (22 تشرين الأول 2019)، بمقتل قائد الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية، علي اللامي في سامراء، بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على موكب قائد الفرقة الرابعة

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء (22 تشرين الأول 2019)، القبض على اثنين من عناصر داعش، ينتميان لما يسمى بـ"الامن والحسبة"، في الموصل.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز قسم ال

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات، الثلاثاء (22 تشرين الأول 2019)، نتائج التحقيق في التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى في مطلع الشهر الجاري.

وجاء في التقرير النهائي، أن "قيام بعض المتظاهرين بحمل

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