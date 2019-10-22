2019/10/22 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس اعلن وزير الداخلية ياسين الياسري لوكالة خطوة برس، اليوم الثلاثاء، استشهاد قائد الفرقة الرابعة شرطة اتحادية اللواء الركن علي اللامي اثناء التصدي لاعتداء من قبل عصابات داعش الإرهابي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد قائد الفرقة الرابعة شرطة اتحادية اللواء الركن علي اللامي اثناء التصدي لاعتداء من قبل عصابات داعش الإرهابي وكالة خطوة برس.

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