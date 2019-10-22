تقرير لجنة البراءة من “دم يوسف”: إذا كان القائد لا يعلم بإطلاق القناصة فأن الجريمة أكبر وأشد!.. شاهد بالصور ردود التواصل الاجتماعي

2019/10/22 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : أعلنت لجنة التحقيق بشأن التظاهرات في العراق، الثلاثاء القول انه ” تم التحقق من استشهاد 149 مدنيا وثمانية من قوات الأمن، مؤكدا أن اللجنة وجدت أدلة على أن قناصة استهدفوا محتجين من فوق مبنى بوسط بغداد” .واعترف التقرير : ” إن 70 في المئة من الإصابات كانت في الصدر والرأس، ما […]

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