القبض على عصابة سطو واغتيالات واستهداف للقوات الامنية في كركوك

2019/10/22 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للشؤون الداخلية في محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، القبض على عصابة سطو واغتيالات واستهداف للقوات الامنية.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز انه "تم القاء القبض على عصابة مكونة من ستة مجرمين، لقيامهم بزعزعة امن المحافظة من خلال عمليات السطو المسلح وتجارة المخدرات واستهداف القوات الامنية وتنفيذ عمليات اغتيال داخل المحافظة".

واضاف البيان "اسفرت التحقيقات عن اعترافهم بارتكاب جرائم عديدة داخل المحافظة وضبطت بحوزتهم اسلحة نارية ورمانات يدوية هجومية"، مبينا ان "التحقيقات جارية لينالوا جزائهم العادل".

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