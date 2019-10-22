مقتل قائدين امنيين ومعهما خمسة من حمايتهما بكمين لداعش في سامراء

2019/10/22 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر بالشرطة العراقية يوم الثلاثاء ان قائدين امنيين كبيرين ومعهما خمسة من حمايتهما قتلوا بكمين نصبه لهم عناصر يُعتقد انتماؤهم الى تنظيم داعش في مدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان اللواء علي اللامي قائد الفرقة الرابعة شرطة اتحادية ومعه العميد محمد علاوي مدير عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية ومعهم خمسه من حماياتهما قُتلوا في "كمين" من قبل فلول داعش في منطقة البزول خلف قصر العاشق في قضاء سامراء".

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