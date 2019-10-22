الصحة تغلق مركزين للتجميل في المنصور ببغداد

2019/10/22 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، اغلاق مركزين للتجميل وزراعة الشعر بالشمع الاحمر في منطقة المنصور ببغدا.د

وذكر اعلام الصحة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "فريق من دائرة تفتيش وزارة الصحة / قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة وبالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، اغلقا مركزا للتجميل واخر لزراعة الشعر بالشمع الاحمر غير مجازين في منطقة المنصور ببغداد".

واضاف انه "جرى خلال العملية القاء القبض على القائمين على المركزين وفق اوامر قضائية والتحفظ على الموجودات".

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