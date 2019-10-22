سامراء..مقتل قائد فرقة و4 من مرافقيه بينهم عقيد بإستهداف زورقهم من قبل داعش في دجلة

2019/10/22 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمقتل قائد فرقة في الشرطة الاتحادية وعدد من مرافقيه بينهم عقيد ركن بإستهداف داعش لزورق خلال عملية استطلاع في نهر دجلة قرب سامراء.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان" داعش استهداف من الجزرات الوسطية بنهر دجلة لزورق نهري كان يستقله قائد فرقة في الشرطة الاتحادية اللواء علي اللامي ومرافقيه بعملية استطلاع في النهر قرب سامراء في محافظة صلاح الدين".

واضاف ان"الحادث اسفر عن مقتل قائد الفرقة و4 من مرافقيه احدهم عقيد ركن، فيما اصيب اخرين"،مبينا، انه"تم انتشال جثث الضحايا".

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