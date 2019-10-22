2019/10/22 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولائي: استهداف مدير أمن الحشد رسالة قبيحة واضحة المطالب والاهداف ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولائي: استهداف مدير أمن الحشد رسالة قبيحة واضحة المطالب والاهداف ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).