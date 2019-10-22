جمعية المصارف اللبنانية تعلن استمرار إغلاق البنوك غداً

2019/10/22 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم الثلاثاء، استمرار إغلاق البنوك حتى استتباب الاوضاع العامة في البلاد.

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