محتجو لبنان يرفضون اصلاحات الحريري و خطاب نصر الله | تقرير

2019/10/22 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في الوقت الذي تحاول فيه حكومة سعد الحريري امتصاص نقمة الشارع اللبناني من خلال حزمة اصلاحات اعلن عنها..



تتصاعد لهجة الاحتجاجات المطالبة برحيل الحكومة، في ظل استمرار تواصل الانتقادات لموقف حزب الله الداعم للحكومة.

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