الاعرجي يعلق على التقرير الوزاري الخاص بأحداث التظاهرات الأخيرة

2019/10/22 | 16:40

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بغداد اليوم- بغداد

اصدر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الثلاثاء، تعليقا على التقرير الوزاري الخاص بأحداث التظاهرات الأخيرة.

وقال الاعرجي، في تغريدة على حسابه بتويتر: "لم يأتِ التقرير الخاص بالتحقيق في أحداث التظاهرات بتوصياتٍ تتلائم وحجم الحدث والمخالفات والجرائم التي حدثت، وإنّما كان تقريراً لوصف حالةٍ أُخفي الكثير من حقائقها".

وتابع: "وبذلك لا يعدو هذا التقرير إلاّ أن يكون إحصائياً لعدد الشهداء والجرحى!".

بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر نيابي، الثلاثاء، عن حراك نيابي لأكثر من 100 نائب، لمناقشة مطالب المتظاهرين واجراءات الحكومة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك حراكا نيابيا لأكثر من 100 نائب من مختلف الكتل النيابية للتجمع داخل مجلس النواب يو

بغداد اليوم-متابعة

استبعد النائب عن تحالف القرار، احمد المشهداني، اليوم ‏الثلاثاء (22‏ تشرين الأول‏، 2019) إنهاء ملف الدرجات الخاصة قبل تظاهرات يوم الجمعة المقبلة.





وقال المشهداني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب العراق

بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، التقرير النهائي للتحقيق بأحداث التظاهرات التي جرت في بغداد وعدد من المحافظات (1) أكتوبر، فيما تنوه إلى أن بقية الوثائق سترفع قريباً في موقع الوكالة.

وتضمن التقرير، "استشهاد 107 مدني، وأُصابة 3458 فضل

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