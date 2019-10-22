البدران: مجلس المفوضين قرر تمديد فترة التحالفات الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات

2019/10/22 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن عضو مجلس المفوضين الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رياض البدران، تمديد فترة التحالفات الانتخابية.

وقال البدران في تصريح، إن المجلس وافق على تمديد فترة التحالفات الانتخابية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق واحد وثلاثين من الشهر الحالي بدلا من يوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، عازيا ذلك الى إتاحة المزيد من الوقت للأحزاب السياسية الدخول في التحالفات الانتخابية وتسجيلها لدى دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية استعدادا للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم المقرر اجراؤها في الأول من نيسان الفين وعشرين.

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