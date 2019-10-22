نائب عن النصر: نطالب بكشف المراجع العليا التي أمرت بإطلاق النار على المتظاهرين وليس التضحية بثلة من القادة

2019/10/22 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن تحالف النصر، عدنان الزرفي، اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق بأحداث تظاهرات الأسبوع الأول من تشرين الأول بالكشف عن المراجع العليا التي أمرت بإطلاق النار على المتظاهرين وليس التضحية بثلة من قادة الدفاع والداخلية.وقال الزرفي في تغريدة تابعها “يس عراق” إن، “نتائج التحقيق في قمع الاحتجاجات ظهر من مجرياتها تنظيم واضح في جميع […]

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