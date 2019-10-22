مفوضية الانتخابات تمدد فترة التحالفات الانتخابية حتى نهاية الشهر الجاري

2019/10/22 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

مددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، فترة التحالفات الانتخابية حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال الناطق باسم المفوضية عضو مجلس المفوضين رياض البدران في بيان تلقته "الغد برس" إن مجلس المفوضين وافق على تمديد فترة التحالفات الانتخابية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 31 /10 /2019 بدلا من يوم 25 /10 /2019 ".

وأضاف أن التمديد يأتي لـ "إتاحة المزيد من الوقت للأحزاب السياسية الدخول في التحالفات الانتخابية وتسجيلها لدى دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، استعدادا للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم المقرر اجراؤها في 1 /4 / 2020 ".

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