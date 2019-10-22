طلبات برلمانية تجاوزت الـ 117 لعقد جلسة البرلمان الاسبوع الحالي

2019/10/22 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس كتلة الحكمة البرلمانية، الثلاثاء، وجود اصرار برلماني وطلبات مقدمة من اكثر من 117 نائب بغية عقد جلسة البرلمان الاسبوع الحالي، وقبل موعد التظاهرات المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وقال النائب فالح الساري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هناك اكثر من 117 طلبا مقدما من اعضاء البرلمان بغية عقد جلسة البرلمان يوم غد الاربعاء او الخميس المقبلين كحد اقصى وقبل موعد تظاهرات الجمعة"، مبينا ان "نواب كتلة الحكمة ما زالوا متواجدين في بغداد مع بقية الكتل السياسية بانتظار عقد الجلسة هذا الاسبوع بغية النظر لمطالب الجماهير الماطلبة بحقوقها".

واضاف الساري، انه "لايوجد اي قرار لدى رئاسة البرلمان او الكتل السياسية في تأجيل الجلسة الى الاسبوع المقبل ومابعد التظاهرات، بل على العكس فان هنالك اصرار وتواصل برلماني بغية عقدها هذا الاسبوع"، لافتا الى ان "هناك التزامات كثيرة ومواعيد مهمة تجعلنا بحاجة الى عقدها هذا الاسبوع من بينها استلام ودراسة والتصويت على اسماء مرشحي الدرجات الخاصة خاصة ان الموعد النهائي بحسب الموازنة هو الرابع والعشرين من الشهر الجاري".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسته في السادس والعشرين من الشهر الحالي، فيما يعتزم منسقو التظاهرات الخروج باحتجاجات جديدة يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي.





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