مصابون بحادث سير في السليمانية

2019/10/22 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب اربعة اشخاص بحادث سير ضمن الحدود الادارية في منطقة هورامان التابعة لمحافظة السليمانية.

وقالت مديرية المرور في السليمانية ببيان اليوم الثلاثاء ان حادثا وقع قرب قرية “خارگیلان” بين عجلتين مما اسفر عن اصابة اربعة اشخاص بجروح.

واضاف البيان ان شدة اصابة اثنين منهما تم نقلهما الى مستشفى طوارئ السليمانية.

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