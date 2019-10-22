2019/10/22 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، استعداده لفتح الاعتمادات المستندية لوزارات الدولة والتجار وشركات القطاع العام والخاص وبعمولات ميسرة .وقال المصرف في بيان تلقى المركز الخبري الوطني، نسخة منه، إنه “مستعد لتسلم طلبات فتح الاعتمادات المستندية للتجار والقطاعين العام والخاص في تمويل التجارة الخارجية وبعمولات ميسرة “.وأضاف ان “فتح الاعتماد المستندي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين: فتح الاعتمادات المستندية لوزارات الدولة والشركات المركز الخبري الوطني.

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