مجلس المفوضين يمدد فترة الدخول في التحالفات الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات

2019/10/22 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة الدخول في التحالفات الانتخابية خمسة أيام ولغاية 31 /10 /2019، لغرض اتاحة الوقت للاحزاب السياسية الدخول في التحالفات الانتخابية.

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