نتائج اول ثلاث مباريات من الدوري الممتاز لهذا اليوم

2019/10/22 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تحصل كل من النفط والصناعات الكهرباية ونفط الوسط على النقاط الثلاث ضمن منافسات الاسبوع الرابع من الدوري العراقي الممتاز.

حيث حقق النفط فوزاً كبيراً على الديوانية بنتيجة {3-1} فيما تغلب الصناعات الكهربائية على القاسم بنتيجة {2-0}، كما حقق نفط الوسط الفوز على السماوة بنتيجة {2-1}.



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