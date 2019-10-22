ارتفاع حصيلة شهداء القوات الامنية في الهجوم الذي نفذه داعش بمطيبيجة

2019/10/22 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإرتفاع حصيلة شهداء القوات الامنية في الهجوم الذي نفذه داعش الارهابي بمنطقة مطيبيجة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، بلغت 6 أشخاص.

وبين المصدر، أن "الهجوم الذي نفذه داعش في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين، أسفر عن استشهاد قائد الفرقة وضابط برتبة عقيد ركن و4 جنود، إضافة إلى إصابة 3 جنود".



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