إسبر”: اتفقنا مع السعودية على اتخاذ المواقف الكفيلة بردع إيران

2019/10/22 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد وزير الدفاع الأميركي “مارك اسبر”، على ضرورة مواجهة التهديدات الإيرانية لأمن المنطقة.

وأكد “اسبر” في تغريدة نشرها على تويتر، عقب لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض، خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقا، أكد انه ناقش مع الملك سلمان، أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وإيصال القوات والمعدات الأميركية إلى السعودية، لافتا الى ان الجانبين اتفقا على ضرورة أخذ موقف دفاعي صارم في المنطقة، لردع سلوك إيران الشرير، على حد تعبيره، ودعم الاستقرار في المنطقة.

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