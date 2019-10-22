2019/10/22 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الثلاثاء، ان التقرير الخاص بالتحقيق في أحداث تظاهرات 1 أكتوبر اخفى الكثير من الحقائق.

وقال الأعرجي في بيان صحفي، تلقته "الغد برس"، انه "لم يأتِ التقرير الخاص بالتحقيق في أحداث التظاهرات بتوصياتٍ تتلائم وحجم الحدث والمخالفات والجرائم التي حدثت".

وأضاف نائب رئيس الوزراء السابق "إنّما كان تقريراً لوصف حالةٍ أُخفي الكثير من حقائقها، وبذلك لا يعدو هذا التقرير إلاّ أن يكون إحصائياً لعدد الشهداء والجرحى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: التقرير الخاص بالتحقيق في أحداث التظاهرات اخفى الحقائق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: التقرير الخاص بالتحقيق في أحداث التظاهرات اخفى الحقائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).