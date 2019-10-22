التغذية المدرسية تدخل (المناطق الفقيرة) في نينوى مطلع الشهر المقبل

2019/10/22 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، إن مطلع شهر تشرين الثاني المقبل سيشهد تنفيذ برنامج التغذية المدرسية بالتنسيق مع برنامج التغذية العالمية في الأمم المتحدة .

وأكدت مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة في بيان تلقته "الغد برس" أن "المشروع سيشمل توزيع وجبات غذائية يومية لأكثر من ٧٦ الف تلميذ موزعين على ٢٣١ مدرسة في قضاء تلعفر ونواحي ربيعة والعياضية وزمار خلال العام الدراسي الحالي".

من جانبها بينت مدير عام تربية نينوى اسيل العبادي ان "الهدف من تطبيق البرنامج هو تقديم وجبة غذائية متكاملة للتلاميذ، إضافة إلى الحد من التسرب، وجعل المدرسة بيئة جاذبة للتلاميذ، وزيادة التفوق العلمي لديهم، مؤكدة ان المشروع سيشمل المناطق الفقيرة ويأتي دعما من قبل وزارة التربية لاستقرار الواقع التربوي في المحافظة".

وتابعت العبادي وفقا للبيان ان "السلة الغذائية تتضمن ( العصائر والاجبان والفاكهة والصمون بالإضافة إلى التمر" اذ تحتوي كل وجبة على سعرات حرارية تسهم في إبقاء أجسام التلاميذ بحيوية مستمرة ما يزيد من استيعابهم للدروس،

وذكر البيان أن "المشروع يتم تنفيذه بالتنسيق من برنامج التغذية العالمية في الامم المتحدة ومنظمة "هيومن أبيل" المجهزة للسلة الغذائية والتي ستشرف على عملية ايصالها الى المخازن المخصصة لحفظها بالإضافة إلى المدارس وبتمويل كامل من قبل الوزارة".

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