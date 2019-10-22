2019/10/22 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكد رئيس كتلة الحكمة البرلمانية، الثلاثاء، وجود اصرار برلماني وطلبات مقدمة من اكثر من 117 نائب بغية عقد جلسة البرلمان الاسبوع الحالي، وقبل موعد التظاهرات المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.وقال النائب فالح الساري في حديث لـ المركز الخبري، ان “هناك اكثر من 117 طلبا مقدما من اعضاء البرلمان بغية عقد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص طلبات برلمانية تجاوزت الـ 117 لعقد جلسة البرلمان الاسبوع الحالي المركز الخبري الوطني.

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