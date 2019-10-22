الحكومة تخصص 25 الف وحدة سكنية للعائلات الفقيرة

2019/10/22 | 17:36

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلنت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، الثلاثاء، تخصيص الحكومة 25 ألف وحدة سكنية واطئة الكلفة للعائلات الفقيرة في العاصمة بغداد.

وقال عضو اللجنة محمد كريم في تصريح اطلعت عليه الاقتصاد نيوز ونشرته وكالة "المعلومة"، ان “الحكومة وبالتعاون مع وزارة التخطيط خصصت 25 ألف وحدة سكنية واطئة الكلفة وببناء عمودي للعائلات الفقيرة في العاصمة بغداد”، لافتا إلى إن “تلك الوحدات ستكون أسعارها دون 45 مليون دينار وتقسط بشكل شهري للعائلات”.

وأضاف أن “المجمعات السكنية سيتم إقامتها في منطقة النهروان وعدد من المساحات الشاغرة في العاصمة بغداد”، مبينا أن “المشروع سينفذ سريعا لحل أزمة السكن المتوسعة في العاصمة”.

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