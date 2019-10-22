2019/10/22 | 17:38

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كردستان: التظاهرات أبطأت سير المحادثات بين أربيل وبغداد

تأریخ التحریر: : 2019/10/22 17:37

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يتبع...





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