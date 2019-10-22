2019/10/22 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} ذكر مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، في تصريح رسمي، أن يوم غد الاربعاء ستعلن اسماء المقبولين من حملة الشهادات العليا على الملاك الدائم لوزارة الاعمار.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداً اعلان اسماء المقبولين من حملة الشهادات العليا للتعيين على ملاك الاعمار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غداً اعلان اسماء المقبولين من حملة الشهادات العليا للتعيين على ملاك الاعمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).