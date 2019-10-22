الاسايش تعلن مقتل قياديين اثنين بحزب العمال بقصف لطائرة تركية مسيرة في السليمانية

2019/10/22 | 17:42

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بغداد اليوم- السليمانية

اعلنت قوات الامن في اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، مقتل قياديين اثنين بحزب العمال بقصف لطائرة تركية مسيرة في السليمانية.

وقالت الاسايش في بيان: "حدث انفجار على جبل ازمر بالسليمانية قبل ايام وادى الى مقتل شخصين"، مبينة أن "الشخصين اللذين قتلا في الحادث كانا عضوين بارزين في منظومة المجتمع الكردستاني، وتم استهدافهما من قبل طائرة تركية بدون طيار".

واشار البيان الى أن "العضوين في منظومة المجتمع الكردستاني اللذين قتلا يدعيان (دمهات وجميل)".

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمقتل العميد محمد علاوي مدير عمليات الفرقة الرابعة التابعة لقوات الشرطة الاتحادية بنفس الحادث الارهابي الذي استهدف قائد الفرقة اللواء علي اللامي والذي قتل أيضاً.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان

بغداد اليوم- بغداد

اكد وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد اللواء علي اللامي قائد الفرقة الرابعة بقوات الشرطة الاتحادية.

ونقلت قناة العراقية "شبه الرسمية"، في خبر عاجل عن الوزير قوله ان "اللواء علي اللامي است

بغداد اليوم- صلاح الدين

افاد مصدر أمني، الثلاثاء (22 تشرين الأول 2019)، بمقتل قائد الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية، علي اللامي في سامراء، بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على موكب قائد الفرقة الرابعة

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