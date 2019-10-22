ماجد الشمري - ايوب..الرهان الجائر وجدلية الايمان والتجديف(5)

2019/10/22 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماجد_الشمري تفاقمت مشاعر ايوب السوداوية بعد الاستماع لخطابات اصدقاءه المستفزة و المتحاملة عليه،والمنحازة كليا لله.فكان بين حين وآخر،يوجه سهام نقده واعتراضه لماقيل ومايقال.بقيامه بتفنيد ودحض مزاعمهم،بنزاهة الله وعظمته،واصبح رافضا و منكرا للصورة الوردية النبيلة للرب التي رسمها ولمعها وبدئب يجليها اصدقاءه،ومدى اتساع الهوة بين مقالتهم،ومقاله،والتضاد الحاد في التوجه و المقاصد والمعاني بينه وبينهم.فقد ادرك تماما،......

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