رضى حليم - نحو الحق في الإبداع: رسالة عبد الرحمن طه إلى أهل الحكمة والفكر

2019/10/22 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رضى_حليم يركز طه عبد الرحمن على الحوار، باعتباره "مفتاح" للخروج من التيه والشتات في عالم الأفكار داخل حواضر العالم العربي والإسلامي، وتبرز ملامح هذا الشتات والتيه في: "غياب سمة القرار"، و"ضبابية أفق المستقبل"، و"خصام أفراد الجيل الواحد" (غياب الحوار والتخاطب).فما الذي يقصده طه عبد الرحمن بالحق في الإبداع؟ وما هي السبل والوسائل للخروج من التيه والشتات في عالم الأفكار؟ إنّ دعوة عبد الرحمن طه إلى التفكير......

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