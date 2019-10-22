2019/10/22 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور تعليق على النّص السابق عن المزارات من كتاب ( تحفة الأحباب ) للسخاوي من ف3 : الكتابة عن المزارات:من ج 1 :( البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية ) التعليق:1- تعرض بعض المؤرخين للمزارات المشهورة خصوصاً في كتب الخطط ، مثلما فعل ابن دقماق في (الانتصار لواسطة عقد الأمصار) والمقريزي في الخطط المقريزية، وأفردها ابن الزيات ( شمس الدين محمد ت 814 ) بكتاب حافل ......

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