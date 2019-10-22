أول قرارات المنع ضد “الجوكر”.. تابع التفاصيل

2019/10/22 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مجلس جمهور نادي الهلال السعودي من استخدام صورة ”الجوكر“ الشهيرة في المدرجات، قبل اللقاء الذي يجمع ”الزعيم“ في مواجهة السد القطري، مساء الثلاثاء.وقال مجلس الجمهور الهلالي عبر حسابهم على ”تويتر“: ”جمهور الهلال الوفي..اجتهدنا من أجل مدرج مختلف يليق بالحدث..ولكن مراقب الاتحاد الآسيوي كان له رأي آخر..!“.#الهلال_السد […]

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