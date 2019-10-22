العراق يتصدر لائحة البلدان المستوردة للمنتجات الزراعية من إيران

2019/10/22 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الجهاد الزراعي في إيران يوم الثلاثاء ان حجم الصادرات المتحققة من المنتجات الزراعية المصادرة الى خارج البلاد بلغ نحو مليار دولار.

وقال مساعد وزير الجهاد الزراعي لشؤون التخطيط والشؤون الاقتصادية عبد المهدي بخشندة ، ان منتجات القطاع الزراعي والأغذية بزنة نحو مليونين و504 ألاف طن وبقيمة مليار و952 مليون دولار تم تصديرها إلى مختلف البلدان.

وأضاف أن هذا الحجم من الصادرات كان للعراق وأفغانستان والإمارات وباكستان والاتحاد الروسي والهند وتركيا وتركمانستان وألمانيا وبعض دول شرق آسيا، وذلك وفقا لدائرة العلاقات العامة بوزارة الجهاد الزراعي اليوم الثلاثاء.

وصرح أن واردات المنتجات الزراعية والغذائية بلغت 10 ملايين و40 الف طن وبقيمة 5 مليارات و625 مليون دولار لتسجل 31.71 بالمائة من مجموع الواردات غير النفطية.

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