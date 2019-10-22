برلمان كوردستان يؤكد ضرورة تعديل العديد من القوانين المعمول بها في العراق

2019/10/22 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبلت الهيئة الرئاسية لبرلمان كوردستان اليوم الثلاثاء برئاسة ريواز فائق رئيس البرلمان وهيمن هورامي نائب الرئيس ومنى نبي قهوجي سكرتيرة البرلمان وفدا رفيعا من مجلس الشورى في إقليم كوردستان ضم سردار ياسين حمد امين وعدداً من مستشاري المجلس.

وبحث الجانبان عمل وواجبات مجلس الشورى، وتم التأكيد على أهمية التعاون المشترك والمستمر بين برلمان كوردستان ومجلس الشورى في الإقليم الى جانب مناقشة الملفات التشريعية وحل الخلافات القانونية.

وأشار المجتمعون الى المشاكل القانونية في إقليم كوردستان والعراق وتم التأكيد على ضرورة تعديل العديد من القوانين المعمول بها لعدم انسجامها مع الأوضاع والظروف الحالية في العراق والاقليم.

وتم الطلب من مجلس الشورى في إقليم كوردستان التعاون التام مع برلمان كوردستان عموماً ولجنة الشؤون القانونية بشكل خاص لمعالجة جميع المشاكل المتعلقة بالقوانين اثناء تعديلها.

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