تنظيمُ الاستثمارات العقاريَّة العراقيَّة في الخارج

2019/10/22 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

بهدف حماية الاستثمارات العقاريَّة العراقيَّة في تركيا وتنظيمها، وقَّعَ القطاع الخاص العراقي اتفاقية عمل مشترك مع شركة "غابورس العقارية التركية" على هامش (منتدى الأعمال التركي ٢٣) الذي انعقد في سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، بمشاركة ٢٢ دولة إسلاميَّة لأكبر تجمع ولأول مرة في أوروبا.

وبذلك ستتاح فرصة نشر الثقافة عبر بورصة العقارات، أسعار العقارات في كل دول العالم وشروط البيع والشراء.

رئيس رابطة المصارف العراقيَّة ومجموعة الحنظل وديع الحنظل قال: إنَّ "القطاع الخاص العراقي سيقدم خدماته العقاريَّة بكل سهولة للراغبين بالبيع والشراء وكذلك نشر الثقافة العقاريَّة على مستوى السوق في العراق".

وتعدُّ شركة غابورس من كبريات منصات البيع والشراء الآمن في العالم وتقوم ببيع وشراء العقارات المملوكة وعلى شكل وحدات صغيرة، وكذلك متخصصة بتنظيم العمليات الخاصة بالعقارات التي تسير بشكل عشوائي.

ويعدُّ منتدى الأعمال الثالث والعشرين أكبر ملتقى دولي ولأول مرة في أوروبا يضم ٢٢ دولة إسلامية في مقر انعقاده في سراييفو وافتتح بحضور الرئيس البوسني وبمشاركة ألف شخصية من رجال الأعمال والمال والاقتصاد والتجارة من مختلف بقاع العالم إضافة الى عدد من وزراء الدول المشاركة.

وقد ناقش الملتقى آخر تطورات البورصة العقارية في العالم والتغيرات التي تطرأ على السوق العقارية العالمية وسلط الضوء على أبرز كبريات الشركات العالمية ومن بينها غابورس التركية.

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