رويترز: السعودية حلت محل العراق كأكبر مورد للنفط إلى الهند

2019/10/22 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلنت وكالة رويترز، أن السعودية حلت محل العراق كأكبر مورد للنفط إلى الهند استمراره بالصدارة لمدة ١٣ شهرا.





وقالت رويترز في تقرير نشرته واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السعودية صدرت نحو 823 ألفا و500 برميل من الخام للهند في أيلول مقابل 821 ألف برميل من العراق".





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