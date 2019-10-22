فتح طريق مغلق منذ 12 عاماً جنوبي بغداد

2019/10/22 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، فتح طريق مغلق جنوبي العاصمة.

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