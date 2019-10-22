مجلس الوزراء يقرر تعيين حملة الشهادات العليا استثناءً من ضوابط التعيين المذكورة في موازنة ٢٠١٩

2019/10/22 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قرر مجلس الوزراء، بجلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، تعيين حملة الشهادات العليا استثناءً من ضوابط التعيين المذكورة في موازنة ٢٠١٩.

واضاف في بيان مقتضب تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "الاستثناء يشمل جميع الوزارات".



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