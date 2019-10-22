2019/10/22 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يواجه ريال مدريد الإسباني خطر تعقيد مهمته الأوروبية بشكل كبير، عندما يواجه غلطة سراي التركي في إسطنبول مساء الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وبدأ "الملكي" بطولته المفضلة بأسوأ شكل ممكن، وتعرض لهزيمة قاسية من باريس سان جرمان الفرنسي، قبل أن يتعادل بصعوبة على ملعبه أمام كلوب بروج البلجيكي.وسجل النادي الملكي أسوأ بداية له في تاريخ البطولة، ولكن الأمور قد تتفاقم وتدخل مرحلة الخطر، في حال الهزيمة أمام غلطة سراي وجماهيره العريضة الثلاثاء.وأفادت تقارير إسبانية، وعلى رأسها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مدرب النادي، الفرنسي زين الدين زيدان، مهدد بالإقالة في حال الخسارة الثلاثاء.وتأتي المباراة الصعبة بعد أيام من الهزيمة المفاجئة أمام مايوركا في الدوري الإسباني، والتي أتت لتمثل ضربة معنوية سلبية للفريق قبل مواجهة دوري الأبطال المرتقبة.وفي حالة الهزيمة، سيتعين على "الملكي" الانتصار في مواجهتين من المواجهات الثلاثة المتبقية، وتحقيق تعادل آخر، على الأقل، للتأهل، وهي مهمة صعبة جدا، نظرا للأداء القوي الذي أظهرته فرق المجموعة.ووفقا لتاريخ البطولة، فأن مهمة النادي الذي يفشل بالانتصار في أي من مبارياته الثلاث الأولى في البطولة، تصبح شبه مستحيلة بالتأهل للدور الثاني.وسيواجه بطل أوروبا 13 مرة، غلطة سراي، من دون نجميه لوكا مودريتش وغاريث بيل، مما يضعف الفريق هجوميا.



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