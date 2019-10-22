قرار مهم من مجلس الوزراء يخص حملة الشهادات العليا

2019/10/22 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بتعيين حملة الشهادات العليا، استثناءً من ضوابط التعيين بالموازنة العامة للعام الجاري 2019.وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان تلقته “يس عراق”، أن “مجلس الوزراء يقرر تعيين حملة الشهادات العليا استثناءً من ضوابط التعيين المذكورة في موازنة 2019″، مبيناً أن “الاستثناء يشمل جميع الوزارات”.

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