أسبر: الولايات المتحدة والسعودية تتفقان على ردع سلوك إيران «الشرير»

2019/10/22 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أكد وزير الدفاع الأميركي #مارك_أسبر، على ضرورة مواجهة #التهديدات الإيرانية لأمن المنطقة، ودعم الاستقرار في منطقة #الخليج.وأكد أسبر، في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر، […]

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