2019/10/22 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق منافسات بطولة “الموهوب” الدولية في العاصمة البحرينية المنامة، غداً الاربعاء، بمشاركة 23 فريقاً من مختلف دول العالم.وسيمثل العراق في البطولة، فريق اكاديمية “اسبانيول” في العراق، الذي وصل مساء اليوم الى العاصمة البحرينية المنامة.وقال مدير اكاديمية اسبانيول في العراق طه ابو رغيف إن “وفد فريق اسبانيول العراق وصل مساء اليوم الى العاصمة البحرينية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسبانيول العراق يصل البحرين لخوض بطولة دولية تضم يوفنتوس وآرسنال وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسبانيول العراق يصل البحرين لخوض بطولة دولية تضم يوفنتوس وآرسنال) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسبانيول العراق يصل البحرين لخوض بطولة دولية تضم يوفنتوس وآرسنال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).