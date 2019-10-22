رئاسة مجلس النواب توجه أعضاء المجلس بمتابعة تنفيذ مطالب المتظاهرين في المحافظات

2019/10/22 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس بالحضور يومي الأربعاء والخميس (23 - 24 تشرين الأول) في محافظاتهم مع اللجان المشكلة من مجلس الوزراء.

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